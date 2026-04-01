Мужчина увидел запросы жены на порносайте и потерял эрекцию

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет мужчине, пожаловавшемуся на то, что чувствует себя униженным после неприятной находки в ноутбуке жены. Его письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Обратившийся к Грин мужчина рассказал, что однажды взял ноутбук жены, чтобы сделать рабочий звонок, увидел ее недавний запрос на одном из порносайтов и понял, что их секс совершенно не соответствует ее фантазиям. «Как человек, который заботится о ней и любит ее, я хочу, чтобы она была довольна всеми аспектами наших отношений, в том числе и в постели. Однако, судя по всему, я никогда не смог бы исполнить ее желания», — посетовал мужчина. Он также признался, что после этой находки стал чувствовать себя ничтожеством и испытывает проблемы с эрекцией.

В ответ Грин заявила, что случайно узнать, что партнер что-то скрывает, обидно и неприятно, но стоит уважать право другого человека на уединение и сексуальные фантазии. По ее мнению, это помогает сохранить некоторую загадочность и интригу в длительном браке. «Даже в самых любящих и доверительных отношениях у каждого человека должно быть свое скрытое, сокровенное "я". Желание, как правило, угасает, когда все становится известным и предсказуемым», — пояснила коуч.

Грин подчеркнула: предпочтения женщины в порно — это не контрольный список, с который обязателен к исполнению. «Вам не нужно становиться кем-то другим, просто примите тот факт, что у нее есть свой внутренний мир, который не имеет к вам никакого отношения», — отметила она. Если же подобные фантазии вызывают у автора письма беспокойство, коуч посоветовала ему обязательно обсудить это с супругой.

