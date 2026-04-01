Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 1 апреля 2026

Мужчина увидел запросы жены на порносайте и потерял эрекцию

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander_Safonov / Shutterstock / Fotodom

Коуч по отношениям и писательница Джейн Грин дала совет мужчине, пожаловавшемуся на то, что чувствует себя униженным после неприятной находки в ноутбуке жены. Его письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Обратившийся к Грин мужчина рассказал, что однажды взял ноутбук жены, чтобы сделать рабочий звонок, увидел ее недавний запрос на одном из порносайтов и понял, что их секс совершенно не соответствует ее фантазиям. «Как человек, который заботится о ней и любит ее, я хочу, чтобы она была довольна всеми аспектами наших отношений, в том числе и в постели. Однако, судя по всему, я никогда не смог бы исполнить ее желания», — посетовал мужчина. Он также признался, что после этой находки стал чувствовать себя ничтожеством и испытывает проблемы с эрекцией.

В ответ Грин заявила, что случайно узнать, что партнер что-то скрывает, обидно и неприятно, но стоит уважать право другого человека на уединение и сексуальные фантазии. По ее мнению, это помогает сохранить некоторую загадочность и интригу в длительном браке. «Даже в самых любящих и доверительных отношениях у каждого человека должно быть свое скрытое, сокровенное "я". Желание, как правило, угасает, когда все становится известным и предсказуемым», — пояснила коуч.

Грин подчеркнула: предпочтения женщины в порно — это не контрольный список, с который обязателен к исполнению. «Вам не нужно становиться кем-то другим, просто примите тот факт, что у нее есть свой внутренний мир, который не имеет к вам никакого отношения», — отметила она. Если же подобные фантазии вызывают у автора письма беспокойство, коуч посоветовала ему обязательно обсудить это с супругой.

Ранее Грин дала совет девушке, которая из-за уколов для похудения начала пускать газы на свидании. Специалистка заявила, что метеоризм — это физиологический процесс, за который не стоит стыдиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Признаков поражающего воздействия на борт нет. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Найдена древняя могила с 89 детьми и младенцами

    Мужчина увидел запросы жены на порносайте и потерял эрекцию

    Стало известно о крушении американского истребителя-невидимки

    Стало известно об убийстве главы судебной власти Ирана

    На Украине возмутились заявлением Каллас

    Шеф-повар принес еду на вечеринку с друзьями и разочаровал их

    В Германии рассказали о расколе между Трампом и Мерцем

    Иран пригрозил ударами по военным базам еще одному союзнику США

    Трамп сообщил о достижении главной цели в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok