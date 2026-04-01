Одна страна решила помочь США открыть Ормузский пролив силой

04:52, 1 апреля 2026

WSJ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив военной силой
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив с помощью военной силы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

Отмечается, что страны Персидского залива предпринимают усилия, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие государства открыть водный путь «любыми необходимыми средствами».

Ранее несколько стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ призвали США продолжать военные действия против Ирана. По данным Associated Press, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах выражали мнение, что военную операцию США и Израиля следует продолжать до тех пор, пока в руководстве Ирана не произойдут серьезные изменения или не изменится его политический курс.

В конце марта Соединенные Штаты направили третий авианосец — USS George H. W. Bush — на Ближний Восток. Как отметила WSJ, это создаст там беспрецедентную группировку из трех американских авианосцев одновременно.

    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    В подполье раскрыли отношение украинцев к Зеленскому

    Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

    ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

    Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

    В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

    Европейская страна задумалась о снятии санкций с России

    В Финляндии нелепо оправдались за неспособность сбить украинские дроны

    В Подмосковье предсказали грибной бум

    Названы проблемы компактного кроссовера Haval

    Все новости
