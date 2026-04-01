04:46, 1 апреля 2026Россия

Россиян предупредили о наказаниях за первоапрельские шутки

Юрист Кутарова: Работодатель может уволить сотрудника за первоапрельские шутки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россиянам может грозить увольнение за первоапрельские шутки, если они нарушают деловую этику или содержат в себе оскорбления. Об этом в интервью ТАСС предупредила эксперт Президентской академии Мария Кутарова.

«Если "шутка" нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения», — сказала она.

По ее словам, неприемлемыми шутками могут посчитать фальшивые сообщения от имени руководства, розыгрыши и публикации, содержащие насмешки над коллегами или работодателем. Поводом для взыскания может стать любая шутка, которую можно квалифицировать как оскорбление.

Ранее о риске увольнения за шутки на 1 апреля предупредила член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. «Пытаясь пошутить в рабочем чате на 1 апреля, стоит понимать, что шутки бывают разными», — напомнила специалист.

