00:20, 1 апреля 2026Экономика

Россиянам запретили вывозить из страны много наличных

С 1 апреля из России запрещено вывозить рубли на сумму 100 тысяч долларов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 апреля в России начал действовать указ президента, который ограничивает сумму наличных для вывоза из страны.

Теперь в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) запрещено вывозить наличные на сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет действует вне зависимости от суммы. Исключение — вывоз средств через аэропорты Москвы и Владивостока. Как говорится в указе, меры принимаются «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности».

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец полагает, что это сделано для борьбы с отмыванием денег. «Речь идет о борьбе с практикой отмывания незаконных доходов. Один из распространенных способов легализовать такие средства — это их вывоз за границу, в страну, где фактически существует параллельное хождение рублей и местной валюты», — пояснил он.

С марта 2022 года действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов по курсу Центробанка, установленному на дату вывоза.

