Рубио заявил, что США проведут переоценку ценности НАТО для себя

США проведут переоценку ценности Североатлантического альянса для Вашингтона после конфликта с Ираном. Об этом в интервью телеканалу Fox News высказался американский госсекретарь Марко Рубио.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

«Нам придется рассмотреть вопрос того, служит ли этот альянс (...) данной цели или превратился в улицу с односторонним движением, где Америка находится в положении защитника Европы, а когда нам нужна их помощь, то они отказывают нам в базах и пролете через их воздушное пространство», — заявил он.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что НАТО теряет смысл, если союзники не готовы прийти на помощь Вашингтону. Шеф Пентагона добавил, что после нынешней ситуации Вашингтону стало ясно многое о настроениях европейских союзников.