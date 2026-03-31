Шеф Пентагона поставил под сомнение ценность НАТО из-за союзников

Хегсет: НАТО практически нет, если союзники не приходят США на помощь

Североатлантический альянс теряет смысл, если союзники не готовы прийти на помощь Вашингтону. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет во время брифинга Пентагона, трансляцию которого ведет The Associated Press на YouTube.

«У вас никакой не альянс, если страны не готовы вас поддержать, когда они вам нужны», — подчеркнул Хегсет, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о блоке в контексте операции против Ирана.

По словам шефа Пентагона, окончательное решение о том, как будут развиваться отношения США с НАТО, остается за Белым домом. Хегсет добавил, что после нынешней ситуации Вашингтону стало ясно многое о настроениях европейских союзников.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану. «Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено», — отметил он, комментируя отказ Испании дать свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

Рубио также выразил сомнения в том, насколько членство США в НАТО является выгодным. По его словам, если альянс сводится к защите Европы без предоставления США права размещать базы, то такая модель выглядит неэффективной и вызывает вопросы о ее пользе для страны.