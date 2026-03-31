02:39, 31 марта 2026Мир

Cоюзник США вывел Рубио из себя

Рубио заявил о пересмотре отношений США и НАТО из-за позиции альянса по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено», — отметил он, комментируя отказ Испании дать свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

Рубио также выразил сомнения в том, насколько членство США в НАТО является выгодным. По его словам, если альянс сводится к защите Европы без предоставления США права размещать базы, то такая модель выглядит неэффективной и вызывает вопросы о ее пользе для страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает планы радикально реформировать НАТО по принципу «pay to play», что означает «плати за игру», в результате чего участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

    Последние новости

    «Погружаем во тьму за ваши деньги». В России высмеяли призыв к европейцам меньше ездить и летать на фоне энергокризиса

    Тревел-блогерша побывала в Мексике и раскрыла отличия местных жителей от русских

    Пленный из ВСУ рассказал об обстреле тремя украинскими танками

    Военный эксперт рассказал о последствиях потери ВСУ Новоосинова

    Иноагент признала неограниченные возможности России для ведения СВО

    ВСУ атаковали портовую зону Усть-Луга в Ленобласти

    Мужчины старше 30 лет дали несколько советов о сексе

    Найден второй Большой сфинкс

    В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

    В США заявили о способности России примирить враждующие стороны на Ближнем Востоке

    Все новости
