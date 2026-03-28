Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 28 марта 2026Мир

Стало известно о планах Трампа радикально реформировать НАТО

Telegraph: Трамп собирается реформировать НАТО по принципу «плати за игру»
Дмитрий Воронин

Фото: Matias Honkamaa / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает планы радикально реформировать НАТО по принципу «pay to play», что означает «плати за игру», в результате чего участников альянса можно будет отстранять от участия в принятии ключевых решений, если те не доведут свои расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Об этом стало известно The Telegraph.

По данным источников издания, под ограничения могут попасть решения об участии в совместных миссиях, расширении НАТО и даже о применении пятой статьи о коллективной обороне. «Вы не должны голосовать за будущие расходы, если сами не платите», — процитировали журналисты одного из американских чиновников.

В НАТО в свою очередь поделились с авторами статьи, что в Брюсселе представители США эти планы пока официально не представляли, но уже продвигали «плати за игру» на нескольких дискуссионных форумах.

Речь о соответствующих изменениях ведется на фоне раздражения в Белом доме из-за позиции европейцев, которые не поддержали действия США в отношении Ирана. Трамп не раз за последние недели подчеркивал, что «запомнит» поведение партнеров. «Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — сказал он 28 марта.

С необходимостью резкого повышения военных расходов согласны не все участники НАТО. Так, против него последовательно выступают в Испании, которая также критикует действия главы США на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok