Европейская страна задумалась о выходе из НАТО из-за действий Трампа

Левин: Испания не может оставаться в НАТО из-за действий Трампа в Иране

Политический обозреватель Ману Левин в эфире телеканала Canal Red задумался о выходе Испании из НАТО. По его словам, из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране европейская страна больше не может оставаться в альянсе с таким государством.

Эксперт заявил, что многие хотели бы нейтралитета Мадрида во время эскалации на Ближнем Востоке. Сейчас, несмотря на критику действий Вашингтона, Испания продолжает оставаться частью блока, которым фактически управляет Трамп.

Левин выразил мнение, что его страна не сможет совмещать свои позиции во внешней политике и членство в НАТО. «Я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Он обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил Вашингтону использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.

