Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 19 марта 2026

Европейская страна задумалась о выходе из НАТО из-за действий Трампа

Левин: Испания не может оставаться в НАТО из-за действий Трампа в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Политический обозреватель Ману Левин в эфире телеканала Canal Red задумался о выходе Испании из НАТО. По его словам, из-за действий президента США Дональда Трампа в Иране европейская страна больше не может оставаться в альянсе с таким государством.

Эксперт заявил, что многие хотели бы нейтралитета Мадрида во время эскалации на Ближнем Востоке. Сейчас, несмотря на критику действий Вашингтона, Испания продолжает оставаться частью блока, которым фактически управляет Трамп.

Левин выразил мнение, что его страна не сможет совмещать свои позиции во внешней политике и членство в НАТО. «Я настаиваю, пока мы находимся в этом блоке, которым является НАТО, мы вряд ли сможем оставаться в стороне», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Он обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил Вашингтону использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok