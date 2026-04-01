05:59, 1 апреля 2026

В Европе отказали Украине в ядерном оружии

Евродепутат Картайзер: Украина не получит ядерное оружие
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Украина должна понять, что не получит доступ к ядерному оружию. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он подчеркнул, что наличие у Киева ядерного оружия неприемлемо не только для России, но и для многих других государств. «Украинские власти никоим образом не пользуются необходимым доверием, чтобы им можно было доверить оружие такой мощности», — пояснил евродепутат.

Он раскритиковал страны, которые открыто допускают возможность ядерных бомбардировок в Европе, обвинив их в безответственности. «Все эти действия, по-видимому, одновременно свидетельствуют о недостатке доверия к гарантиям безопасности, предоставляемым НАТО, к эффективности Договора о нераспространении, а в случае Украины — и к убедительности продолжающейся поддержки со стороны Запада», — считает Картайзер.

Ранее Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии, говоря о гарантиях безопасности для Украины.

