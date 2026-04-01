В России начали действовать новые правила рассрочки

С 1 апреля в России начали действовать новые правила оформления рассрочки.

Как рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина, такие сервисы особенно популярны на маркетплейсах. Теперь продавцы и исполнители не смогут устанавливать для потребителей разные цены на товары, работы или услуги одного вида при оплате в рассрочку.

Предоставлять сервис рассрочки смогут только его операторы. Ими могут быть банки, микрофинансовые организации, а также хозяйственные общества, не являющиеся некредитными финансовыми организациями. Для операторов установлен ряд требований. В частности, уставной капитал организации не может быть ниже пяти миллионов рублей.

Важным изменением для пользователей является ограничение срока предоставления рассрочки: с 1 апреля 2026 года он не может быть более 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года – более 4 месяцев. Еще новый закон запрещает скрытые комиссии и проценты, а стоимость товара должна быть равна сумме рассрочки. Пользователи вправе в любое время досрочно погасить долг.

С 2027 года операторы будут обязаны передавать финансовую отчетность в Центробанк. А в бюро кредитных историй — сведения о заключении договора о предоставлении сервиса рассрочки на сумму, превышающую 50 тысяч рублей.