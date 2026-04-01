Россия
06:06, 1 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России потребовали вдвое увеличить штраф за найм по договору ГПХ вместо трудового

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России потребовали вдвое увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства для работодателей, которые вынуждают граждан устраиваться на работу через оформление договора гражданско-правового характера (ГПХ), узнала «Лента.ру». Соответствующие поправки в КоАП внес на рассмотрение депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Текст документа имеется в распоряжении редакции.

«Предлагаю вдвое увеличить штраф для работодателей, которые вынуждают сотрудников оформляться на постоянную работу через заключение гражданско-правового договора. По нашему мнению, максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей», — прокомментировал Миронов.

Он указал на рост количества судебных споров по искам сотрудников о переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. В 2024 году их число выросло на 37 процентов, и это яркий индикатор большой проблемы, которая наносит ущерб работникам, государству и создает нечестную конкуренцию на рынке труда, подчеркнул депутат.

«Как известно, обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с сотрудником возлагается на работодателя. Если документ не был оформлен, но при этом работник приступил к работе, то трудовой договор считается заключенным. В этом случае работодатель обязан внести запись в трудовую книжку и оформить договор не позднее трех рабочих дней со дня начала выполнения служебных обязанностей», — напомнил Миронов.

Материалы по теме:
Прожиточный минимум в 2026 году в Санкт-Петербурге: для трудоспособных, пенсионеров и детей
Прожиточный минимум в 2026 году в Санкт-Петербурге:для трудоспособных, пенсионеров и детей
29 января 2026
Как проверить человека бесплатно по базам данных? Законные способы и сайты в 2026 году
Как проверить человека бесплатно по базам данных?Законные способы и сайты в 2026 году
10 марта 2026
Пособие по безработице в 2026 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2026 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
13 марта 2026

Он также указал, что для экономии средств на выплате налогов многие работодатели отказываются от стандартного оформления и вынуждают граждан заключать договоры ГПХ.

«На рабочем месте требуют от них наравне со штатными сотрудниками, но никаких трудовых прав у людей нет: ни стажа, ни отпусков, ни больничных. Многие работники с этим несогласны, но сделать ничего не могут. Для защиты трудовых прав граждан "Справедливая Россия" предлагает повысить штрафные санкции для работодателей, использующих договоры ГПХ для трудоустройства штатных сотрудников», — заключил Миронов.

Ранее вице-спикер Борис Чернышов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением разрешить учителям работать в удаленном формате в период каникул.

