В России потребовали вдвое увеличить штраф за найм по договору ГПХ вместо трудового

Депутат Миронов: Нужно повысить штраф за нарушение порядка трудоустройства

В России потребовали вдвое увеличить штраф за нарушение порядка трудоустройства для работодателей, которые вынуждают граждан устраиваться на работу через оформление договора гражданско-правового характера (ГПХ), узнала «Лента.ру». Соответствующие поправки в КоАП внес на рассмотрение депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Текст документа имеется в распоряжении редакции.

«Предлагаю вдвое увеличить штраф для работодателей, которые вынуждают сотрудников оформляться на постоянную работу через заключение гражданско-правового договора. По нашему мнению, максимальный штраф в таких случаях должен составить 200 тысяч рублей», — прокомментировал Миронов.

Он указал на рост количества судебных споров по искам сотрудников о переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые. В 2024 году их число выросло на 37 процентов, и это яркий индикатор большой проблемы, которая наносит ущерб работникам, государству и создает нечестную конкуренцию на рынке труда, подчеркнул депутат.

«Как известно, обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с сотрудником возлагается на работодателя. Если документ не был оформлен, но при этом работник приступил к работе, то трудовой договор считается заключенным. В этом случае работодатель обязан внести запись в трудовую книжку и оформить договор не позднее трех рабочих дней со дня начала выполнения служебных обязанностей», — напомнил Миронов.

Он также указал, что для экономии средств на выплате налогов многие работодатели отказываются от стандартного оформления и вынуждают граждан заключать договоры ГПХ.

«На рабочем месте требуют от них наравне со штатными сотрудниками, но никаких трудовых прав у людей нет: ни стажа, ни отпусков, ни больничных. Многие работники с этим несогласны, но сделать ничего не могут. Для защиты трудовых прав граждан "Справедливая Россия" предлагает повысить штрафные санкции для работодателей, использующих договоры ГПХ для трудоустройства штатных сотрудников», — заключил Миронов.

