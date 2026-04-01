Военные США забросали немцев взрывпакетами

В Баварии американские солдаты метнули петарды в немецких автомобилистов

В немецкой Баварии трое молодых американских солдат на внедорожнике закидали взрывпакетами других автомобилистов. Об этом сообщает Mittelbayerische со ссылкой на заявление местной полиции.

По информации правоохранителей, военнослужащие забросали участников движения пиротехникой, запрещенной на территории Германии. Молодые люди начали разбрасывать фейерверки, кидая их в сторону проезжающих автомобилей на трассе B299 в районе Тиршенройта.

Уточняется, что юноши выбросили из окна от 20 до 30 взрывающихся фейерверков. Стражи порядка проследовали за автомобилем и остановили его в районе, где неподалеку находится полигон НАТО в Графенвере под управлением американских войск.

Во время обыска у солдат нашли много запрещенной пиротехники. Кроме того, полицейские изъяли у них большое число жидкостей для электронных сигарет из Чехии. К делу подключились таможенники.

Дебоширов передали американской военной полиции.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал вывести американские войска из ФРГ. Он подчеркнул, что немцы не должны позволять втягивать себя в международные конфликты.