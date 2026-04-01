00:31, 1 апреля 2026Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито 2 воздушных цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, уже сбито две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

По данным спасательной службы, гражданские объекты не повреждены, уточнил он. Информация о пострадавших не поступала.

Губернатор призвал горожан соблюдать меры безопасности, предупредив, что при сбитии целей противника на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее украинские беспилотники уничтожили над Курской, Белгородской и Брянской областями. По данным Минобороны России, в общей сложности было перехвачено 18 дронов.

