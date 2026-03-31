21:47, 31 марта 2026Россия

ВСУ ударили по трем регионам России

Минобороны: ПВО сбила 18 БПЛА ВСУ нал Белгородской, Брянской и Курской областями
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что больше всего дронов — 14 — сбили над Белгородской областью. Еще по два беспилотника перехватили над Брянской и Курской областями.

Удары по российским регионам были нанесены в период с 09:00 до 20:00 по московскому времени, все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского FPV-дрона по главе Казинской территориальной администрации Виктору Гоженко. В больнице у пострадавшего диагностировали ранение кисти, ему уже оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

