Белгородский чиновник Гоженко попал под удар украинского FPV-дрона

Глава Казинской территориальной администрации Виктор Гоженко попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации», — написал он.

По его словам, в больнице у пострадавшего диагностировали ранение кисти. Ему уже оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение, добавил глава области.

Во вторник, 31 марта, ВСУ также нанесли удар из чешской реактивной системы залпового огня по райцентру в Брянской области. В результате атаки пострадали шесть человек, еще одного спасти не удалось.