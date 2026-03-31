Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:46, 31 марта 2026Россия

Российский чиновник попал под удар ВСУ

Белгородский чиновник Гоженко попал под удар украинского FPV-дрона
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Глава Казинской территориальной администрации Виктор Гоженко попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал Виктор Валентинович Гоженко — глава Казинской территориальной администрации», — написал он.

По его словам, в больнице у пострадавшего диагностировали ранение кисти. Ему уже оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение, добавил глава области.

Во вторник, 31 марта, ВСУ также нанесли удар из чешской реактивной системы залпового огня по райцентру в Брянской области. В результате атаки пострадали шесть человек, еще одного спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok