17:03, 31 марта 2026Россия

Шесть человек пострадали при ударе ВСУ чешским «Вампиром» по российскому райцентру

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Шесть человек пострадали при ударе ВСУ чешской реактивной системой залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир») по райцентру в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Враг нанес намеренный удар реактивными снарядами "Вампир" чешского производства по районному центру Суземка Суземского района», — написал он.

В результате удара пострадали шесть человек, еще одного спасти не удалось. Получивших ранения доставили в больницу, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Во вторник, 31 марта, ВСУ также ударили по зданию правительства Белгородской области. При атаке пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.

