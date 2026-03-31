22:54, 31 марта 2026

Жители украинского села с криками «позор» заблокировали путь военкомам

«Страна.ua»: Жители села Сосонка Винницкой области заблокировали путь военкомам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Жители села в Винницкой области перекрыли дорогу микроавтобусу территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Попутно люди начали скандировать слово «Позор». Очевидцы насчитали большое число недовольных граждан.

«В селе Сосонка Винницкой области большое количество местных жителей заблокировало бус ТЦК и скандируют "Ганьба!"», — говорится в сообщении. На кадрах можно заметить, как жители обступили микроавтобус и автомобиль полиции, который сопровождал сотрудников военкомата.

Ранее стало известно, что винницкий ТЦК начал агитировать геймеров вступать в украинскую армию. Любителям игр пообещали, что после подписания контракта они перестанут бояться встречи с сотрудниками ТЦК.

