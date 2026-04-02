В России отреагировали на заявления Трампа относительно поставок оружия Киеву

17:52, 2 апреля 2026Россия

Карасин назвал Украину общезападным проектом после слов Трампа о помощи Киеву
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал Украину общезападным проектом после слов президента США Дональда Трампа относительно поставок оружия Киеву, когда он пригрозил Евросоюзу прекратить помощь из-за их нежелания участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Мнением сенатор поделился в своем Telegram.

«Трамп, в частности, однозначно сказал, что, в случае если европейские страны не будут участвовать в разблокировании Ормузского пролива, он прекратит помогать Европе по украинскому досье. Из чего в очередной раз следует, что Украина — это не географическое или государственное понятие, а название общезападного проекта, который на определенном этапе лет этак 20-25 назад был продуман и сформулирован в деталях для противоборства с Россией», — обозначил Карасин.

Сенатор обратил внимание на то, что, в случае выхода США из НАТО и отказа Вашингтона от поддержки Киева, страны Европейского союза могут оказаться в невыгодном положении. Карасин добавил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке план противоборства с Россией дает серьезные сбои.

Ранее Трамп заявил, что США не нужно было лезть на Украину, добавив, что она находится в тысячах миль. Он также назвал своего предшественника Джо Байдена «глупым президентом», поскольку тот передал Киеву 250 миллиардов долларов и не получил ничего взамен.

