В России предрекли исход попыток удара «Фламинго» по Москве

Генерал Липовой: Попытки ВСУ запустить «Фламинго» по Москве обречены на провал

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустить ракеты «Фламинго» по Москве обречены на провал. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой, его слова приводит NEWS.ru.

По его мнению, подобные высказывания напоминают блеф. Генерал напомнил, что Украина, создавая «Фламинго», попыталась улучшить советские разработки. Он также напомнил, что запуски предыдущих версий не увенчались успехом.

«Наши средства ПВО уже не раз сбивали "Фламинго". Я думаю, что все попытки дотянуться до Москвы закончатся провалом», — заключил он.

Ранее стало известно, что совладелец компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман сообщил, что Украина может нанести удар по Москве с помощью 20-30 новых баллистических ракет с дальностью до 850 километров. По словам инженера, они будут готовы к середине 2026 года.