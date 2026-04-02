18:42, 2 апреля 2026Россия

В России предрекли исход попыток удара «Фламинго» по Москве

Генерал Липовой: Попытки ВСУ запустить «Фламинго» по Москве обречены на провал
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустить ракеты «Фламинго» по Москве обречены на провал. Об этом заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой, его слова приводит NEWS.ru.

По его мнению, подобные высказывания напоминают блеф. Генерал напомнил, что Украина, создавая «Фламинго», попыталась улучшить советские разработки. Он также напомнил, что запуски предыдущих версий не увенчались успехом.

«Наши средства ПВО уже не раз сбивали "Фламинго". Я думаю, что все попытки дотянуться до Москвы закончатся провалом», — заключил он.

Ранее стало известно, что совладелец компании Fire Point, разработавшей ракеты «Фламинго», Денис Штилерман сообщил, что Украина может нанести удар по Москве с помощью 20-30 новых баллистических ракет с дальностью до 850 километров. По словам инженера, они будут готовы к середине 2026 года.

Последние новости

«Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

Мужчин призвали бежать из Европы

Все новости
