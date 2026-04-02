Заслуженный летчик России предположил причину крушения Ан-26

Базыкин о крушении Ан-26 в Крыму: Там отказывать нечему

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин в беседе с «Царьградом» предположил причину крушения Ан-26 в Крыму. Военно-транспортный самолет потерпел крушение во время планового перелета над Крымом 31 марта.

Эксперт обратил внимание, что крушение произошло в горной местности: так, небольшие горы высотой от 1200 до 1500 метров в течение суток нагреваются неравномерно. В результате с солнечной стороны образуются восходящие потоки, с теневой — нисходящие, что приводит к разнице в давлении. Самолет всегда тянет к одной стороне, он реагирует на любые восходящие и нисходящие воздушные потоки.

«Мне кажется, что все-таки это был технический отказ. Сегодняшние условия полетов такие, что на больших высотах нельзя летать, чтобы противник тебя не видел. Поэтому они стараются летать на минимально безопасных высотах. Вот высота горы, которая есть, и еще прибавляется 900 метров», — пояснил Базыкин.

Самолет Ан-26 выполнял запланированный визит, и, как сообщило Минобороны, на него не оказывалось внешнего воздействия. Базыкин отметил, что вертолетчики в зоне СВО летают на одном-трех метрах высоты.

«Это, конечно, нарушение, но я поддерживаю это нарушение обеими руками, поскольку оно спасает жизни. Потому что радары наблюдают все, что летает выше 20 метров. Может быть, он тоже не хотел, чтобы его облучали радары, и поэтому он шел внутри ущелья. Но вообще это нарушение всех инструкций», — признал эксперт.

Тем не менее для более точных предположений необходимо увидеть обломки. Например, если они разбросаны в одной точке, значит, это лобовой удар о скалу. Если фрагменты большие, значит, не справился с управлением.

«Но мне кажется, все равно это технический отказ. Мое ощущение, как летчика-испытателя, что, возможно, отказали двигатели. Но другой вопрос в том, что на этом самолете отказывать нечему. Он древний, надежный, проверенный. И там еще, как мы говорим, будильники стоят, эти круглые приборы. Поэтому, мне кажется, все-таки что-то с моторами было. Либо с заправкой, либо с моторами», — заключил он.