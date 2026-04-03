3 апреля в мире отмечают сразу два интересных праздника — День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринок. Православные верующие в этот день чтут память преподобного Серафима Вырицкого и святителя Фомы Константинопольского. Подробнее о торжествах 3 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
День рождения мобильного телефона
3 апреля 1973 года состоялся первый звонок с мобильного телефона. Сделал его сотрудник компании Motorola по имени Мартин Купер. Кстати, позвонил он не куда-нибудь, а в главный офис компании. Первый мобильный, который Купер держал в руках, назывался Motorola Dyna Tac8000x. Устройство весило целых 1,15 килограмма. Для сравнения, современный смартфон весит около 200 граммов.
Всемирный день вечеринки
Всемирный день вечеринки неофициально отмечают 3 апреля. Его появление связано с романом американской писательницы Ванны Бонта «Полет», в котором она ведет обратный отсчет до 3 апреля 2000 года, когда в мире должна пройти огромная вечеринка, объединяющая всех людей. Книга вышла в свет в 1995 году и сразу стала популярной — уже 3 апреля 1996 года фанаты романа собрались на первую объединяющую вечеринку. С тех пор они проходят ежегодно.
Какие еще праздники отмечают в мире 3 апреля
- Всемирный день водных животных;
- День рождения штрих-кода;
- День придумывания хороших примет;
- День рождения кофемолки.
Праздники в разных странах
День шоколадного мусса в США
Американцы очень любят отмечать гастрономические праздники, посвященные тому или иному блюду. Поэтому почти весь календарь разбит на даты чествования вкусной еды. 3 апреля — День шоколадного мусса, французского лакомства, ставшего очень популярным в США. Праздник неофициальный, но весьма популярный. Его отмечают приготовлением шоколадного мусса, которым угощают родных, друзей и коллег.
День провозглашения Второй республики в Гвинее
3 апреля жители Гвинеи отмечают День провозглашения Второй республики — второй по важности государственный праздник после Дня независимости. Дата выбрана не случайно: 3 апреля 1984 года в Гвинее произошел бескровный переворот, в результате которого к власти пришли военные во главе с Лансаной Конте и Диаррой Траоре. Новая власть отказалась от социализма и выбрала путь прозападной либерализации.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 3 апреля
- День дурака в Эстонии;
- День отказа от скучной работы в США;
- День бухгалтеров и аудиторов в Кыргызстане;
- День твидовой ткани в США;
- Праздник поиска радуги в США;
- День рыбных палочек и заварного крема в США.
Какой церковный праздник 3 апреля
День памяти Серафима Вырицкого
Серафим Вырицкий почитается православными верующими как пророк. Будущий святой рано лишился отца и уже с 10 лет работал. Много занимался благотворительностью, а после революции 1917 года стал монахом. Еще через несколько лет открыл в себе дар пророчества, за что был почитаем народом и духовниками.
День памяти Святого Фомы Константинопольского
Фома I был патриархом Константинопольским в 607-610 годах. При нем случилось знамение, предвещавшее большие беды и раскол церкви. Узнав о значении знамения, Фома попросил помолиться, чтобы смерть забрала его раньше, чем это случится. Так и вышло — после кончины патриарха Фомы среди христиан стали распространяться ереси, Византия вступила в тяжелую войну с персами, а затем случились и другие предначертанные несчастья.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 апреля
- День памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского);
- День памяти святителя Кирилла, епископа Катанского (Сицилийского);
- День памяти священномученика Владимира Введенского, пресвитера.
Приметы на 3 апреля
- Если гроза и гром, то урожай будет богатый в этом году.
- Если в этот день появились комары, то совсем скоро станет тепло.
- Если береза много сока дает, то лето будет ненастным.
- Если птицы поют, значит, скоро будет тепло.
- Можно в этот день начинать генеральную уборку. Вместе с мусором и грязью уйдут болезни и беды.
Кто родился 3 апреля
Анастасия Заворотнюк (1971 — 2024)
Актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», затем вела программы на телевидении. В 2006 году актриса и телеведущая получила звание Заслуженной артистки Российской федерации.
Эдди Мерфи
Американский актер, комик, сценарист Эдди Мерфи родился в 1961 году. Известен ролями в комедиях «Поездка в Америку», «Доктор Дулиттл», «Чокнутый профессор» и многих других. Обладатель «Грэмми» и «Золотого глобуса».
Кто еще родился 3 апреля
- Марк Розовский (89 лет) — советский и российский режиссер;
- Владимир Носик (78 лет) — советский и российский актер театра и кино;
- Алек Болдуин (68 лет) — американский актер;
- Бен Мендельсон (57 лет) — австралийский актер;
- Адриен Рабьо (31 год) — французский футболист.