Атака ВСУ оставила без света часть российского региона

23:49, 3 апреля 2026Россия

Балицкий: Из-за атаки ВСУ произошло отключение света на юге Запорожской области
Марина Совина (ночной редактор)

Южная часть Запорожской области обесточена из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ ударили по энергетическому оборудованию региона. «Идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения», — отметил Балицкий. Он предупредил, что кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться.

Ранее электричество в Херсонской области пропало после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отметил глава региона Владимир Сальдо, часть энергоснабжения уже восстановлена, остальных абонентов будут подключать поэтапно. До этого обесточенной оказалась почти половина Крыма, отключения электричества затронули девять районов республики.

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

