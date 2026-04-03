Атака ВСУ оставила без света часть российского региона

Балицкий: Из-за атаки ВСУ произошло отключение света на юге Запорожской области

Южная часть Запорожской области обесточена из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ ударили по энергетическому оборудованию региона. «Идет координация работы всех электросетевых компаний региона для скорейшей стабилизации электроснабжения», — отметил Балицкий. Он предупредил, что кратковременные отключения в ходе ремонтных работ могут повторяться.

Ранее электричество в Херсонской области пропало после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отметил глава региона Владимир Сальдо, часть энергоснабжения уже восстановлена, остальных абонентов будут подключать поэтапно. До этого обесточенной оказалась почти половина Крыма, отключения электричества затронули девять районов республики.