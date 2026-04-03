Депутат одобрил переезд россиян в Белоруссию

21:40, 3 апреля 2026

Депутат Свинцов: Россияне переезжают в Белоруссию, потому что там дешевле жить
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Сюжет

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Покупка россиянами квартир в Минске и других городах Белоруссии является нормальной ситуацией, поскольку жизнь в Белоруссии дешевле, а продукты — лучше. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Белоруссия — комфортная страна и наше братское государство. Некоторые переезжают, потому что там жизнь дешевле, чем в России и продукты питания там более высокого качества. Хорошо, что есть такая горизонтальная миграция. Я к этому отношусь спокойно и даже, может быть, с пониманием, что действительно в России жизнь подорожала», — сказал он.

Депутат отказался называть эту тенденцию массовой, отдельно одобрив тот факт, что россияне уезжают не далеко, а в страну, находящуюся «рядышком». По его словам, граждане РФ всегда могут беспрепятственно вернуться в Россию по внутренним паспортам.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что администрация главы США Дональда Трампа не собирается отрывать Белоруссию от России. «Да Господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели», — высказался политик.

