Дмитриев: Традиционные СМИ на Западе причастны к энергетическому кризису

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X обвинил традиционные западные СМИ в причастности к энергетическому кризису.

«Вместо того чтобы искать правду и разоблачать бюрократические ошибки, СМИ преследуют идеологическую повестку — и притом ошибочную», — подчеркнул чиновник.

По его словам, вместо нарративов, которые препятствуют принятию решений, журналистам следует найти истину.

Ранее Дмитриев заявил, что пять стран Евросоюза оказались особенно уязвимы к энергетическому шоку. Это ФРГ, Польша, Бельгия, Италия и Румыния.