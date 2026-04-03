19:51, 3 апреля 2026Россия

Матвиенко ответила на вопрос о вероятности похищения Россией Зеленского

Никита Абрамов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия не будет идти по пути похищения глав государств и красть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ИС «Вести».

«Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самоуважающая себя страна и уважаемая страна в мире», — пояснила она.

По ее словам, если Москва будет действовать подобными методами, то она потеряет уважение к себе. При этом она напомнила, что США не получили никакого эффекта от убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако клеймо на Вашингтоне останется навсегда.

Президент США Дональд Трамп 3 января сообщил, что главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль, который следует в Нью-Йорк.

