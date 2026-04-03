Депутат Колесник назвал ложью слова Зеленского о сильнейшей позиции ВСУ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас занимают сильнейшие позиции на поле боя за последние десять месяцев, ничего не значат, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал их ложью.

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится в сильнейшей позиции на поле боя за последние десять месяцев. По его словам, на это указывает то, что российские войска якобы не сумели достичь никаких успехов за прошедшие 90 дней.

«Во-первых, есть у нас военное руководство, Генеральный штаб, который решает, когда двигаться, когда притормозить. Это уже история тактики и стратегии, управления войсками. Не Зеленскому командовать, который потерял колоссальную часть своих территорий — по-моему, шесть Швейцарий. Считать заслугой то, что ВСУ медленно отступают? Для военной науки это звучит не очень. Во-вторых, он врет как дышит. Слушать его эти высказывания — себя не уважать», — высказался депутат.

В среду, 1 апреля, Минобороны отчиталось о том, что Вооруженные силы России взяли под контроль всю территорию Луганской народной республики.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что ВСУ понесли большие потери при попытке контратаковать под Красноармейском (украинское название — Покровск). Противник потерял минимум два взвода личного состава, сообщили в российских силовых структурах.

