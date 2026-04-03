ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 74 процента россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 74 процента россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположной оценки деятельности Путина придерживаются 12 процентов опрошенных граждан, еще 14 процентов не определились. О доверии к главе государства также заявил 71 процент респондентов. Не доверяют президенту 17 процентов, оставшиеся 12 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 27 по 29 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал Владимира Путина «крепким орешком» для Запада. По его словам, западные страны «думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства», пока не наткнулись на российского лидера.