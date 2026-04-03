Су-30 упал в Крыму

Минобороны: Самолет Су-30 потерпел аварию в Крыму, экипаж катапультировался

Самолет Су-30 потерпел аварию в Крыму, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что воздушное судно упало около 11:00 в пятницу, 3 апреля. Оно выполняло плановый тренировочно-учебный полет.

Спасатели успели эвакуировать экипаж. Угрозы для жизни летчиков нет.

Другие подробности о происшествии в российском оборонном ведомстве не привели.

Су-30 относится к двухместным многоцелевым истребителям поколения 4++. Самолет разработан ОКБ Сухого и выпускается на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация "Иркут"».

В ночь на 1 апреля военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму. На борту находились 30 человек — 7 членов экипажа и 23 пассажира. Спастись не удалось никому из них.