11:38, 4 апреля 2026Россия

Минздрав сообщил новые данные о пострадавших при крушении поезда под Ульяновском

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Всего 23 человека, включая пятерых детей, остаются в стационарах после схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в происшествии на железной дороге, в том числе 5 детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — сказал политик.

При этом Кузнецов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Семь вагонов поезда МоскваЧелябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области, о чем стало известно утром 3 апреля. Предварительной причиной ЧП стал излом рельсов. Пострадали более 30 человек.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Все новости
