Минздрав сообщил новые данные о пострадавших при крушении поезда под Ульяновском

Минздрав: После схода поезда с рельсов в стационарах остаются 23 пострадавших

Всего 23 человека, включая пятерых детей, остаются в стационарах после схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в происшествии на железной дороге, в том числе 5 детей. Один взрослый пациент в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — сказал политик.

При этом Кузнецов отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Семь вагонов поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в районе станции Бряндино в Ульяновской области, о чем стало известно утром 3 апреля. Предварительной причиной ЧП стал излом рельсов. Пострадали более 30 человек.