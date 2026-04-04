20:55, 4 апреля 2026

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение икон Русской православной церкви

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за возвращение икон Церкви
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение Русской православной церкви ее святынь — икон Божией Матери Владимирской и Божией Матери Донской, которые после революции были переданы в Государственную Третьяковскую галерею. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

«Моя благодарность за возвращение святынь, которые мы здесь видим, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину», — сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в субботу, поблагодарив также министра культуры Ольгу Любимову и сотрудников Третьяковской галереи.

Патриарх напомнил, что долгие годы Церкви не удавалось вернуть эти реликвии из-за их высокой художественной ценности, и «многие деятели от культуры, ссылаясь на эту значительную ценность, всячески сопротивлялись тому, чтобы святыни были возвращены».

Ранее сообщалось, что переданные из Третьяковской галереи Владимирская и Донская иконы Божией Матери были выставлены в московском храме Христа Спасителя. Реликвии, предоставленные Церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, находятся в витринах около Царских врат алтаря.

