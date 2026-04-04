Переданные из Третьяковки Владимирская и Донская иконы выставлены в храме Христа Спасителя

Владимирская и Донская иконы выставлены в московском храме Христа Спасителя

Переданные из Государственной Третьяковской галереи Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в московском храме Христа Спасителя. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что иконы находятся в витринах около Царских врат алтаря.

Как передает корреспондент агентства, ажиотажа в храме нет — обстановка спокойная и людей не больше, чем обычно.

Ранее стало известно, что Государственная Третьяковская галерея передаст Владимирскую и Донскую иконы Божией матери из своего собрания Русской православной церкви. Первое время они будут храниться в столичном храме Христа Спасителя.