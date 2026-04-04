Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:39, 4 апреля 2026Россия

Подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись

Подростки на электросамокате сбили пенсионера в московском Чертанове и скрылись
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Подростки на электросамокате сбили пенсионера в московском Чертанове и скрылись. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

Инцидент произошел в одном из дворов района. Местные жители сообщили, что самокатом управляли две девочки на вид 14-16 лет. Очевидцы сообщили, что после происшествия подростки некоторое время оставались на месте, смеялись, а затем ушли еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, у пострадавшего открытый перелом ноги.

Ранее в городском округе Люберцы был введен запрет на использование электросамокатов. По заявлению городских властей, это связано с ростом аварийности — в 2025 году в Люберцах произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, один взрослый лишился жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok