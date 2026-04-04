Профсоюзы оценили идею Дерипаски про шестидневку в России

Кузьмина: Федерация независимых профсоюзов не поддержала идею о шестидневке в РФ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддержала инициативу о введении шестидневной рабочей недели. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сообщила заместитель председателя организации Нина Кузьмина.

«Не поддерживаю идею», — сказала она.

До этого Кузьмина отмечала, что шестидневка может спровоцировать серьезные последствия в демографическом вопросе. По ее мнению, высокая нагрузка будет негативно влиять на желание россиян создавать семью. Кроме того, как подчеркнула эксперт, нельзя лишать людей субботы как выходного дня, поскольку он традиционно посвящен домашним делам и общению с детьми.

Особенно остро шестидневку на себе могут ощутить женщины, для которых дом — «вторая рабочая смена». Хранительницам семейного очага зачастую не хватает двух выходных для полного восстановления, добавила Кузьмина.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что только введение шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня позволит России в течение пяти лет выйти из текущего кризиса.