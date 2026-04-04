07:13, 4 апреля 2026Россия

Профсоюзы оценили идею Дерипаски про шестидневку в России

Кузьмина: Федерация независимых профсоюзов не поддержала идею о шестидневке в РФ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддержала инициативу о введении шестидневной рабочей недели. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сообщила заместитель председателя организации Нина Кузьмина.

«Не поддерживаю идею», — сказала она.

До этого Кузьмина отмечала, что шестидневка может спровоцировать серьезные последствия в демографическом вопросе. По ее мнению, высокая нагрузка будет негативно влиять на желание россиян создавать семью. Кроме того, как подчеркнула эксперт, нельзя лишать людей субботы как выходного дня, поскольку он традиционно посвящен домашним делам и общению с детьми.

Особенно остро шестидневку на себе могут ощутить женщины, для которых дом — «вторая рабочая смена». Хранительницам семейного очага зачастую не хватает двух выходных для полного восстановления, добавила Кузьмина.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что только введение шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня позволит России в течение пяти лет выйти из текущего кризиса.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Биолог назвал причину появления летучих мышей в квартирах

    Россияне стали тратить втрое больше денег на покупку веток

    Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

    В Москве зафиксировали падение ставок аренды жилья

    Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

    Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

