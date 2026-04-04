Пушков: Противоречия и трещины внутри НАТО достигли беспрецедентной глубины

Внутренние противоречия и трещины в НАТО достигли беспрецедентной глубины в современной истории. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«НАТО переживает острейший внутренний кризис в своей истории, находясь на историческом максимуме своего расширения», — отметил он. Пушков также добавил, что кризис внутри Североатлантического альянса подтверждает« геополитическую закономерность, согласно которой закат империй начинается в тот момент, когда они достигают высшей точки своей силы». Сенатор также напомнил о словах французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» альянса.

Мнение, что НАТО переживает «смерть мозга», Макрон высказал в 2019 году. По его словам, США все больше отстраняется от Европы.

