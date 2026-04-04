08:00, 5 апреля 2026

Роднина оценила результаты введения поправок в Конституцию

Депутат Госдумы Роднина заявила, что президент России Путин поделился властью
Владислав Уткин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила результаты введения поправок в Конституцию России. Ее слова приводит Youtube-канал «Эмпатия Манучи».

«Все только увидели, что президент хочет себе продлить пребывание. Но там, кстати сказать, очень во многом президент делился своей властью. Какие-то моменты перешли на решение Государственной думы», — сказала Роднина.

Также известная в прошлом фигуристка отметила, что поправки в Конституцию помогли справиться с последствиями пандемии коронавируса. «Стали конструктивнее работать. Это показала пандемия. Мы практически всех пенсионеров посадили дома. Значит, им доставка продуктов, лекарств. Мы не могли бы, не принимая нормативно-законодательной базы, решить этот вопрос», — заявила Роднина.

Ранее депутат Госдумы сравнила россиян и американцев. Она сказала, что в России люди более голодны до знаний, а американцы стараются получать удовольствие от жизни.

