Российские войска ПВО сбили 21 украинский беспилотник над тремя областями за шесть часов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за шесть часов с 9:00 до 15:00 в субботу, 4 апреля, над территорией трех регионов — Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Ранее 4 апреля сообщалось, что российские войска ПВО за прошедшие сутки сбили 308 украинских БПЛА, шесть управляемых авиационных бомб и крылатую ракету «Фламинго».