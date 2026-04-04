06:33, 4 апреля 2026Россия

Участвовавший в поисках Усольцевых альпинист озвучил причину таинственной пропажи семьи

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Пропавшая при загадочных обстоятельствах в Красноярском крае семья Усольцевых могла наткнуться на нелегальных золотодобытчиков или так называемых черных лесорубов. Такую теорию в беседе с журналистами ТАСС озвучил альпинист Юрий Раилко, принимавший участие в поисках.

По его словам, район Маны (реки в Красноярском крае — прим. «Ленты.ру») считается опасным. Там появляются беглые заключенные и «черные» золотодобытчики, а также нелегальные лесорубы и браконьеры. «На самом деле тайга кровью пролита», — отметил экс-спасатель, подчеркнув, что там фиксировались и несчастные случаи.

Эксперт напомнил, что в данном районе уже пропадали люди, местонахождение которых так и не удалось установить. Уточняется, что в этом же районе в 2019 году пропал мужчина, которого найти не получилось.

Ранее Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, назвал свою теорию о пропаже семьи. «Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — добавил собеседник. До этого он утверждал, что продолжит поиски родственников.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью загадочно исчезли 28 сентября 2025 года. Семейство собралось в однодневный поход на горный хребет, но в какой-то момент они перестали выходить на связь. В регионе развернули одну из самых масштабных поисково-спасательных операций, в рамках которой задействовали вертолеты и сотни волонтеров. Поиски не увенчались успехом.

