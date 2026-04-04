В приграничном регионе начали установку сеток от дронов на дорогах

Гладков: В трех районах Белгородской области устанавливаются коридоры от БПЛА

В трех районах Белгородской области на дорогах устанавливаются коридоры из сеток для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Я благодарен Министерству обороны, которое начало досрочную установку противодроновых коридоров в (...) Мы надеемся, что это будет одно из эффективных средств борьбы с беспилотниками противника при их атаках на мирных жителей», — подчеркнул политик.

Гладков по итогам совместного совещания с силовыми структурами и правительством области сообщил об установке сеток для защиты от дронов на дорогах в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах области. Губернатор рассказал о подаче заявки на выделение средств из федерального бюджета на установку 50 километров противодроновых коридоров и понадеялся на ее скорейшее одобрение. По словам политика, одним из возможных средств для защиты от БПЛА станут мобильные передвижные коридоры.

Ранее Гладков заявил о готовившихся атаках ВСУ по месту совещания с ветеранами СВО. При этом глава российского региона отметил, что встречи состоятся в другом месте и в другое время.