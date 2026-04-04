06:01, 4 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России раскрыли планы армии в зоне СВО на весну и лето

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
У Вооруженных сил России (ВС РФ) в планах весной и летом продолжать наступление, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыл планы армии в зоне специальной военной операции (СВО) на весну и лето.

«У России планы наступать и решать задачи, поставленные Верховным главнокомандующим [президентом России Владимиром Путиным]. Вытеснить в конечном итоге с наших территорий противника окончательно или уничтожить, если он решит остаться и будет пробовать сопротивляться нашим войскам. Собственно, это основные задачи», — рассказал Колесник.

Если говорить о конкретике, то это уже туман войны. Лучше это, так сказать, не проговаривать. Потому что как раз противник об этом и хочет узнать. Пусть для него будет сюрпризом

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что горячая фаза спецоперации закончится после вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Он добавил, что при этом Россия не ставит Украине конкретных дедлайнов по выводу войск.

