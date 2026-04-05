5 апреля в мире отмечают Международный день нравственности и Международный день супа. Жители Калмыкии празднуют День принятия Конституции. Свой день рождения отмечает актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 5 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День принятия Конституции в Республике Калмыкия
В Калмыкии Конституция называется Степным Уложением и считается главным правовым актом Республики. Официально ее приняли 5 апреля 1994 года. Название «Степное Уложение» восходит к монголо-ойратскому своду законов «Великое уложение», который был принят еще в 1640 году на территории Джунгарского ханства. Благодаря документу в регионе завершились многочисленные междоусобицы.
Дата принятия Степного Уложения Калмыкии признана государственным праздником. В этот день в республике проходят мероприятия, посвященные истории, культуре и традициям калмыцкого народа.
День русской нации
Этот праздник не имеет официального статуса, однако приурочен к важному событию в истории России. 5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище, когда русские дружины во главе с Александром Невским смогли одолеть рыцарей Ливонского ордена, показав пример сплоченности, храбрости и силы духа. Несмотря на неофициальный статус, в День русской нации по всей стране проходят мероприятия, посвященные битве на Чудском озере.
Праздники в мире
Международный день нравственности
Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 25 июля 2019 года. Главная цель Дня нравственности — напомнить миру о том, что именно нравственные ориентиры легли в основу главных документов ООН, в том числе Декларации прав человека. 5 апреля проходят мероприятия, направленные на укрепление культуры Мира — неконфликтного диалога между разными народами, традициями и верованиями.
Международный день супа
Праздник, посвященный вкусному и полезному блюду, учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Слово «суп» происходит от латинского suppa, что означает «размоченный в отваре или бульоне хлеб». Первыми это блюдо начали готовить жители холодных стран, например, считается, что в Древнем Китае супы варили еще за сто лет до нашей эры. Сейчас в мире существует более тысячи видов супов.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 апреля
- День посадки деревьев в Южной Корее;
- День миграционной службы Казахстана;
- Морской день в Индии.
Какой церковный праздник 5 апреля
Вход Господень в Иерусалим
Весной 30 года от Рождества Христова со всех уголков страны в Иерусалим стекались паломники, чтобы встретить Песах. В их числе был и Христос с учениками.
К тому моменту весть о воскрешении Лазаря уже разошлась по улицам города. Озлобленные популярностью Христа первосвященники стали думать, как расправиться с Мессией. В то же время простые люди с ликованием встречали Спасителя: они постилали перед ним пальмовые ветви и свои одежды, крича: «Осанна!» («Спасай нас»). Однако через несколько дней эти же люди потребуют распять Христа во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата.
День памяти преподобного Никона, Киево-Печерского игумена
Преподобный Никон жил в XI веке. Сначала он служил в Киево-Печерской обители, а затем покинул монастырь и долгое время был затворником, проводя годы в безлюдном месте на берегу Керченского пролива. Вскоре слава о его праведной жизни распространилась среди людей. В итоге Никон вернулся в Киево-Печерскую обитель и стал игуменом монастыря. Почитают святого не только как пример праведной жизни, но и как благодетеля монастыря — Никон много трудился, чтобы украсить обитель мозаикой и иконным писанием.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 апреля
- День памяти мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия;
- День памяти мученика Василия Мангазейского.
Приметы на 5 апреля
- Если 5 апреля началась гроза, а снег еще не сошел, лето будет прохладным;
- Если в водоемах вода не прибавляется, лето будет жарким;
- Если кошка чихнула, скоро будет дождь;
- Если 5 апреля домашние птицы ощипывают перья — грядет ненастье;
- Не следует 5 апреля браться за несколько дел одновременно.
Кто родился 5 апреля
Питер Гринуэй (84 года)
Режиссер Питер Гринуэй родился 5 апреля 1942 года. Он прославился такими фильмами, как «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Отсчет утопленников» и многими другими. Помимо кино, Гринуэй был художником, писателем и либреттистом.
Артур Хейли (1920 – 2004)
Канадский писатель Артур Хейли написал 11 книг, среди которых романы «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка», ставшие бестселлерами. Многие работы писателя легли в основу фильмов и сериалов, а экранизация «Аэропорта» была номинирована на девять премий «Оскар».
Кто еще родился 5 апреля
- Лили Джеймс (37 лет) — британская актриса;
- Наталья Бардо (38 лет) — российская актриса и телеведущая;
- Алексей Кабанов (43 года) — российский певец, участник группы «Корни»;
- Фаррелл Уильямс (53 года) — американский рэпер;
- Эвелина Бледанс (57 лет) — российская актриса и телеведущая.