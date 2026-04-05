5 апреля в мире отмечают Международный день нравственности и Международный день супа. Жители Калмыкии празднуют День принятия Конституции. Свой день рождения отмечает актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 5 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День принятия Конституции в Республике Калмыкия

В Калмыкии Конституция называется Степным Уложением и считается главным правовым актом Республики. Официально ее приняли 5 апреля 1994 года. Название «Степное Уложение» восходит к монголо-ойратскому своду законов «Великое уложение», который был принят еще в 1640 году на территории Джунгарского ханства. Благодаря документу в регионе завершились многочисленные междоусобицы.

Дата принятия Степного Уложения Калмыкии признана государственным праздником. В этот день в республике проходят мероприятия, посвященные истории, культуре и традициям калмыцкого народа.

День русской нации

Этот праздник не имеет официального статуса, однако приурочен к важному событию в истории России. 5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище, когда русские дружины во главе с Александром Невским смогли одолеть рыцарей Ливонского ордена, показав пример сплоченности, храбрости и силы духа. Несмотря на неофициальный статус, в День русской нации по всей стране проходят мероприятия, посвященные битве на Чудском озере.

Праздники в мире

Международный день нравственности

Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 25 июля 2019 года. Главная цель Дня нравственности — напомнить миру о том, что именно нравственные ориентиры легли в основу главных документов ООН, в том числе Декларации прав человека. 5 апреля проходят мероприятия, направленные на укрепление культуры Мира — неконфликтного диалога между разными народами, традициями и верованиями.

Международный день супа

Праздник, посвященный вкусному и полезному блюду, учредила Международная ассоциация по продуктам питания в 2011 году. Слово «суп» происходит от латинского suppa, что означает «размоченный в отваре или бульоне хлеб». Первыми это блюдо начали готовить жители холодных стран, например, считается, что в Древнем Китае супы варили еще за сто лет до нашей эры. Сейчас в мире существует более тысячи видов супов.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 апреля

День посадки деревьев в Южной Корее;

День миграционной службы Казахстана;

Морской день в Индии.

Какой церковный праздник 5 апреля

Вход Господень в Иерусалим

Весной 30 года от Рождества Христова со всех уголков страны в Иерусалим стекались паломники, чтобы встретить Песах. В их числе был и Христос с учениками.

К тому моменту весть о воскрешении Лазаря уже разошлась по улицам города. Озлобленные популярностью Христа первосвященники стали думать, как расправиться с Мессией. В то же время простые люди с ликованием встречали Спасителя: они постилали перед ним пальмовые ветви и свои одежды, крича: «Осанна!» («Спасай нас»). Однако через несколько дней эти же люди потребуют распять Христа во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

День памяти преподобного Никона, Киево-Печерского игумена

Преподобный Никон жил в XI веке. Сначала он служил в Киево-Печерской обители, а затем покинул монастырь и долгое время был затворником, проводя годы в безлюдном месте на берегу Керченского пролива. Вскоре слава о его праведной жизни распространилась среди людей. В итоге Никон вернулся в Киево-Печерскую обитель и стал игуменом монастыря. Почитают святого не только как пример праведной жизни, но и как благодетеля монастыря — Никон много трудился, чтобы украсить обитель мозаикой и иконным писанием.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 апреля

День памяти мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия;

День памяти мученика Василия Мангазейского.

Приметы на 5 апреля

Если 5 апреля началась гроза, а снег еще не сошел, лето будет прохладным;

Если в водоемах вода не прибавляется, лето будет жарким;

Если кошка чихнула, скоро будет дождь;

Если 5 апреля домашние птицы ощипывают перья — грядет ненастье;

Не следует 5 апреля браться за несколько дел одновременно.

Кто родился 5 апреля

Режиссер Питер Гринуэй родился 5 апреля 1942 года. Он прославился такими фильмами, как «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Отсчет утопленников» и многими другими. Помимо кино, Гринуэй был художником, писателем и либреттистом.

Канадский писатель Артур Хейли написал 11 книг, среди которых романы «Отель», «Аэропорт», «Перегрузка», ставшие бестселлерами. Многие работы писателя легли в основу фильмов и сериалов, а экранизация «Аэропорта» была номинирована на девять премий «Оскар».

