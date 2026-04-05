08:21, 5 апреля 2026Мир

Дочь иранского генерала Сулеймани отвергла родство с арестованными в США женщинами

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Дочь командира подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали в 2020 году, Зейнаб отвергла родство с арестованными в США иранскими женщинами. Она заявила, что они не имеют никакого отношения к семье генерала, ее цирует издание Tabnak.

«Задержанные в США лица не имеют никакого отношения к мученику Сулеймани, и заявление Министерства иностранных дел США — ложь», — сообщила Зейнаб Сулеймани.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США писал, что племяннице и внучатой племяннице иранского генерала аннулировали грин-карты. «Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь в настоящее время находятся под стражей Службы иммиграции и таможенного контроля США», — говорилось в сообщении агентства. Уточнялось, что племянница Сулеймани, проживающая в Лос-Анджелесе, якобы активно поддерживала нападение на американских солдат на Ближнем Востоке.

