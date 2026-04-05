Мать нарастила волосы семилетней дочери и разгневала пользовательниц сети

Мать из Бишкека, Киргизия, нарастила волосы семилетней дочери и разгневала пользовательниц сети. Ролик опубликовал салон красоты с никнеймом millionhair.kg в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах сотрудники салона запечатлели двух дочерей клиентки, которые годами отращивали волосы и решили сделать каре. Так, стилист по настоянию родительницы отрезала девочкам по 50 сантиметров локонов. При этом старший ребенок решила не отдавать матери свои пряди, а младшая готова была пожертвовать материалом.

В результате женщине прикрепили к корням густые пышные волосы, кардинально сменив ее имидж. «Родить, отрастить и забрать», — с радостью заявила клиентка.

Подписчики возмутились поступком матери в комментариях под постом. «А девочки хотели каре? Больше похоже на то, что мама хотела нарастить себе волосы, сэкономив на покупке волос», «Зависть матери к дочкам. Тяжелый случай. А процедуру они впоследствии будут вспоминать до старости», «Мама больная», «Из красоток мальчиков сделала, чтоб свои три пера приукрасить», — написали они.

