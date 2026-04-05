Названы причины новой лунной гонки

21:00, 5 апреля 2026

NYT: Новая лунная гонка началась в том числе из-за гелия-3 на спутнике Земли
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Новая лунная гонка началась в мире в том числе из-за возможности добывать на спутнике Земли крайне редкий и дорогой гелий-3. Такую причину привела американская газета The New York Times (NYT).

Журналисты назвали гелий-3 чрезвычайно редким на Земле ресурсом и отметили, что на Луне его больше. «Спустя десятилетия гелий-3 может стать идеальным топливом для термоядерных электростанций», — говорится в материале.

Лед на Луне может послужить источником питьевой воды и кислорода для баз с Земли, добавили в NYT. Кроме того, вода и другие химические вещества могут быть полезны для исследований ученых.

В кратере на обратной стороне Луны можно установить телескоп, добавили в NYT. «За последний век Земля стала шумным местом для астрономов, которые хотят послушать радиоволны, наполняющие вселенную», — поясняется в статье.

Также уточняется, что США хочет вернуться на Луну к 2028 году, опередив Китай на два года.

Ранее сообщалось, что космический корабль Orion миссии Artemis II прошел половину пути к Луне. Позднее члены экипажа рассказали о том, что впервые увидели обратную сторону спутника Земли.

