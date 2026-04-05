21:47, 5 апреля 2026Мир

Орбан заявил о необходимости поставок энергоресурсов из России в Европу

Марина Совина
Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европа нуждается в энергоносителях из России, а Киев пытается помешать их поставке, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом он рассказал в видеообращении в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, европейские страны ждет беспрецедентный энергетический кризис. Он напомнил, что в этих условиях им нужно еще больше энергоресурсов из России.

«А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии», — подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европе нужно прекратить войну и перестать отправлять деньги Украине.

