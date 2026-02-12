Орбан предложил Европе три шага по выходу из кризиса вокруг Украины

Орбан: Европе нужно прекратить войну и перестать отправлять деньги Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Европе три шага по выходу из кризиса вокруг Украины. Комментарий политика приводит издание Clash Report.

«Во-первых, прекратите войну. Война вредит бизнесу. Стремитесь к миру. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они нужны вам самим для поддержания конкурентоспособности. То есть не отправляйте деньги Украине», — сказал он.

Третьим шагом, по мнению Орбана, должно стать сокращение цен на энергоносители «настолько, насколько это возможно». «Все очень просто», — заключил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт не поддержит требование украинского лидера Владимира Зеленского по вступлению Украины в Европейский союз к 2027 году. По его словам, это решение не принесет Европе мира, а, напротив, приведет к войне на континенте.