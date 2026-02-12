Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
12:53, 12 февраля 2026Мир

В ЕС отвергли требование Зеленского

Орбан: Венгрия не поддержит требование Украины по вступлению в ЕС к 2027 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будапешт не поддержит требование украинского лидера Владимира Зеленского по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) к 2027 году. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно приведет к войне в Европе. Это не подлежит обсуждению: Венгрия не будет финансировать, вооружать или узаконивать угрозу своей собственной безопасности», — написал политик.

Орбан обратил внимание, что Киев говорит о гарантиях своей безопасности, пока украинские военачальники выступают с жесткими угрозами в адрес Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии напомнил Зеленскому, что требования по вступлению в Евросоюз устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты.

