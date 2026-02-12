Орбан поставил Зеленского на место

Орбан напомнил Зеленскому, кто диктует условия по присоединению Украины к ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, кто диктует условия по вступлению республики в Евросоюз (ЕС). Политик выложил пост в соцсети Х, комментируя требования украинского лидера назвать точные сроки присоединения страны к ЕС.

«Уважаемый господин Президент! Вы на неверном пути. Вступление в ЕС — это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что в проекте мирного соглашения должна фигурировать конкретная дата вступления Украины в ЕС. По его словам, в противном случае Россия заблокирует этот процесс «руками тех или иных представителей Европы».

«Мы с вами свидетели подходящих вещей, когда кластеры не открываются», — указал украинский лидер.