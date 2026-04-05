15:00, 5 апреля 2026

Пожилая женщина воссоединилась с пропавшим 12 лет назад котом

Юлия Юткина
В городе Стаурбридж, Великобритания, кота по кличке Сэм, пропавшего 12 лет назад, нашли в 800 метрах от его прошлого дома. Об этом пишет People.

Анджела Фернивал забрала Сэма и его брата Тоби из приюта в 2011 году. После того как коты освоились в новом доме, женщина стала выпускать их на улицу. В мае 2014 года Сэм отправился на очередную прогулку вне дома и пропал. «Это было душераздирающе», — призналась Фернивал. Она тщетно пыталась искать питомца, но в итоге смирилась с его исчезновением и переехала в другой город — Киддерминстер.

В марте 2026 года 63-летней Фернивал неожиданно позвонили из приюта. Сэм вернулся. Его нашли неравнодушные прохожие недалеко от ее прежнего дома и отнесли спасателям. Те с помощью микрочипа нашли его пожилую хозяйку. Спустя долгие годы Фернивал воссоединилась с 15-летним котом.

Предполагается, что все эти годы Сэм жил на улице. Ветеринары обнаружили у него ушную инфекцию и проблемы с щитовидной железой. «Просто удивительно, что он выжил», — отметила Фернивал. Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал ее.

Сейчас кот снова живет у женщины вместе с маленькой собакой. Его брата Тоби не стало около шести лет назад.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина воссоединился с котом по кличке Смоки спустя 10 лет после его пропажи. Его в ветеринарную клинику отнесла незнакомая женщина.

