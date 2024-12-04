Пропавший на 10 лет кот неожиданно воссоединился с хозяином

В Великобритании хозяин воссоединился с котом спустя 10 лет после его пропажи

В Великобритании мужчина воссоединился с котом по кличке Смоки спустя 10 лет после его пропажи. Об этом пишет Jam Press.

Сэм Хоуп приютил Смоки, когда тому было только год. Ничего не предвещало беды, но в 2014 году кот бесследно исчез. Хоуп пытался найти питомца, но тщетно. «Мне было так грустно, когда я потерял его», — признался мужчина.

Когда хозяин уже лишился надежды найти Смоки и думал завести нового кота, ему неожиданно позвонили с хорошими новостями. Исчезнувшего кота на улице подобрала незнакомая женщина. Она отнесла одичавшего питомца в ветеринарную клинику, где у него обнаружили микрочип. С помощью него врачи и нашли контакты Хоупа. По словам мужчины, когда ему сообщили, что с его пропавшим котом все в порядке, он был вне себя от радости.

По словам мужчины, Смоки постепенно привыкает к дому. Пока кот все еще ведет себя осторожно и много спит, но Хоуп уверен, что скоро все придет в норму. «Он заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности и быть любимым», — считает британец.

Ранее сообщалось, что в США сбежавший кот воссоединился с хозяевами спустя пять лет разлуки. Хоть ему уже 12 лет, владельцы утверждают, что он ведет себя так же, как и раньше.

